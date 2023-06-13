Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосу с просьбой допустить его к участию в запланированном на август 2023 года саммите БРИКС. Об этом сообщило издание L'Opinion.

Согласно полученной от источников информации, французский президент спросил лидера африканской страны о возможности принять участие в мероприятиях саммита. В текущем году Сирил Рамафоса примет представителей стран-участниц межгосударственного объединения в ЮАР.

В материале подчеркивается, что просьба Макрона озадачила Рамафосу. Однако на данный момент решения о приглашении французского лидера объявлено не было. В ЮАР не сообщили о готовности принять международных лидеров на саммите.

Сейчас в БРИКС состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, и ЮАР. Иран и Аргентина ранее изъявляли свое желание присоединиться к союзу.

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