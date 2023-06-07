Путин обсудил с президентом ЮАР африканскую инициативу по конфликту на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Лидеры двух стран рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, а также обсудили украинский кризис.

Путин обсудил с президентом ЮАР африканскую инициативу по конфликту на Украине

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент РФ Владимир Путин провел дистанционные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

В рамках телефонных переговоров лидеры государств обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений. На повестке были темы стратегического партнерства, а также урегулирование конфликта Москвы и Киева.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта», — написано в публикации Кремля.

Отмечается, что Путин собирается ближайшем будущем принять в России делегацию глав африканских государств. На конец июля в Санкт-Петербурге запланирован второй саммит Россия — Африка.

Кроме того, представители РФ и ЮАР выразили готовность продолжать тесную координацию совместной работы на международных площадках, в частности на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Путин говорил с президентом Эритреи Афеворки во время очной встречи.

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