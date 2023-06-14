Александр Олешко раскрыл секрет своей «вечной юности»

Поклонники до сих пор удивляются, как 46-летнему актеру удается выглядеть на 20.

Актер Александр Олешко в свои 46 лет выглядит очень молодо, чем вызывает у поклонников много вопросов. Например, прибегал ли к услугам пластических хирургов. В беседе с изданием «Страсти» знаменитость дал ясно понять — он считает, что выглядит на свой возраст, а о каких-либо омолаживающих операциях и вовсе не думал. Но как ему удается так хорошо выглядеть? Дело в генетике? Есть ли у актера секреты «вечной юности»?

Так, Олешко отметил, что секрет его внешней молодости скрывается не в косметических процедурах, а в опрятном облике. Аккуратность и чистота — вот что делает человека моложе. Он подчеркнул, что у актера должны быть чистые волосы, одежда, обувь и белоснежная рубашка.

«Я считаю, что выгляжу на свой возраст. Поэтому, когда мне говорят, что у меня какая-то особенная внешность, я не особо понимаю, откуда такое мнение у людей», — признался он.

Олешко также упомянул, что не проводил с собой существенных изменений на протяжении всей его жизни. Даже в подростковом возрасте не любил экспериментировать со своим внешним видом, поэтому у него нет ни проколов для сережек, ни пирсинга, ни татуировок. Единственное, что он себе позволяет — это поддерживать небольшую небритость и усы в летний период.

Актер также рассказал о своем понимании мужественности. Он заявил, что брутальный внешний вид для мужчины — это не главное. Важно совершать хорошие поступки.

«Настоящий мужчина — это прежде всего ответственность за свои слова, то, как человек живет. А у меня с этим все в порядке», — заключил Олешко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер рассказал о травме, которая могла стоить ему карьеры.