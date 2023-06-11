Десять швов на ноге: Олешко рассказал о травме, которая могла стоить ему карьеры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 317 0

Александр Олешко рассказал про травму ноги, которая его обездвижила

Десять швов на ноге: Олешко рассказал о травме, которая могла стоить ему карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый актер не придал значения небольшому вывиху, который обернулся для него сложнейшей операцией.

Заслуженный артист РФ Александр Олешко рассказал о травме ноги, которая практически обездвижила его и серьезно осложнила актерскую деятельность.

В конце марта, на одной из репетиций постановки «Павел I», Олешко оступился и подвернул ногу. Актер сначала не придал значения травме, решив, что обработает это место лечебной мазью и уже через пару-тройку дней боль пройдет. Однако на деле вышло иначе: вскоре Олешко начал прихрамывать, медленнее передвигаться и даже был вынужден взять тросточку.

«Следующие пять спектаклей мне пришлось играть, хромая. Я даже слышал, как кто-то из зрителей сказал: „А мы и не знали, что Павел прихрамывал“», — цитирует Олешко «МК».

В середине апреля актер уже сильно хромал, а через несколько дней врачи диагностировали у него разрыв ахиллова сухожилия. Причем оно не просто разорвалось, а как показало компьютерное обследование, «лопнуло в лохмотья». С такой травмой Олешко продолжал выходить на сцену, не желая отменять спектакли.

Однако актеру все же пришлось сделать взять паузу в работе после операции, в ходе которой ему наложили на ногу десять швов под общим наркозом. По словам врачей, хирургическое вмешательство было проведено вовремя, иначе все было бы значительно хуже.

123Многие узнали о травме артиста лишь на кинопоказе. www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

После операции Олешко принимал обезболивающие, нога у него нещадно болела, реагировала на перемену погоды. По больничной палате артист передвигался на ходунках, а на прогулку выезжал на коляске. Во второй половине мая он стал понемногу выпрямлять и разрабатывать ногу, делать ежедневные упражнения.

Олешко отметил, что врачи рекомендовали ему заниматься один раз в день, однако он делает упражнения по три раза. Актер выполняет их через «не могу», разрабатывая мышцы в разных положениях. Также он посещает физиопроцедуры.

Артист не унывает и к случившемуся относится, как к обновлению. Он говорит, что главное — ни в коем случае не поддаваться упадническому настроению и верить в то, что обязательно встанешь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Александр Олешко появился на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех» с красным гипсом и на костылях.

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