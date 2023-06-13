На автодроме «Игора Драйв» показали премьеру уникального шоу «Жизнь как чудо»

А сейчас мы покажем парковку, с которой открывается самый фантастический вид. Это единственный в Европе автотеатр, и там всегда аншлаг. Потому что, не выходя из своей машины, можно увидеть и акробатов, и воздушных гимнастов, услышать потрясающий голос проезжающей мимо певицы. Артисты — повсюду. Максим Прихода тоже приехал в «Игора Драйв» на премьеру и даже заглянул за кулисы.

С виду и не скажешь, что вечер: в разгар белых ночей светло как днем. Но эта сцена сияет и сверкает ярче самого солнца. И все эти актеры, музыканты, балет под мощнейшую музыку и с ослепительными сценическими эффектами выступают для машин. Точнее, для тех, кто внутри. Ни в России, ни в Европе такого больше нет.

Все это называется «автотеатр»: вместо зрительного зала огромная парковка, где каждая машина — это отдельная vip-ложа. Звук дублируется через аудиосистему автомобиля, а вместо аплодисментов здесь используют клаксон.

Это уже четвертый сезон драйв-шоу. Формат зародился во времена пандемии, покорил сердца зрителей и перерос в самостоятельный жанр, где акробаты исполняют сальто и натурально летают по воздуху. Артисты балета то завораживают чувственными и проникновенными номерами, то увлекают в жаркое фламенко.

Но главное — площадка интерактивная. Мимо припаркованных машин проплывает белый рояль с певицей и кружат в вальсе механические погрузчики.

«Был запрос от режиссера: мне нужен вальс на погрузчиках. Мы его репетировали. Ребята, причем абсолютно обычные люди, они услышали музыку и сделали все ровно в счет», — рассказала хореограф шоу-пространства «Ленинград центр» Валерия Турова.

Сюжет наполнен сюрреализмом не меньше, чем само действо: все происходит в порту, куда прибывают произведения искусства из разных эпох, и оживают вместе со своими создателями.

«Мы брали и современное искусство, и классику, и Вивальди. Здесь Сальвадор Дали, большой очень блок испанский с фламенко, с корридой, с быком. Очень большой блок современного искусства: Энди Уорхол, Гилберт и Джордж», — говорит артист шоу-пространства «Ленинград центр», хореограф «Драйв-шоу» Олег Хмелев.

И все это зритель видит глазами одержимой тайнами личной жизни великих художников журналистки: «Здравствуйте! С вами специальный корреспондент Полина Зазновская».

«Другой звук, другой масштаб подачи. Все-таки в театре ты не на воздухе, ты знаешь, где закончится звук, сцена. А здесь ты делаешь все еще шире», — отметила артист шоу-пространства «Ленинград центр» Полина Сарамуд.

И ни одна деталь от зрителей не ускользнет.

«У нас два экрана больших, на которых транслируется шоу для того, чтобы каждый человек на парковке мог увидеть детали шоу, эмоции артистов, почувствовать эту атмосферу», — добавил артист шоу-пространства «Ленинград центр», режиссер лайв-трансляций «Драйв шоу» Виктория Чапайкина.

Угощают гостей тоже по-особенному. Десерт «Рождение Венеры» — сладкая копия одного из главных шедевров античности. И само представление оставляет насыщенное «послевкусие».

«Это супер, это восторг. Это как рождение солнца», «Очень классно. Драйв просто», «Непосредственное участие, можно выражать свои эмоции», — поделились эмоциями участники.

Формат драйв-шоу, объединивший в себе хореографию, акробактику, автомобили, энергию и драйв, артисты «Ленинград центра» называют одним словом — «эксперимент». И то, что на этой парковке уже который год подряд нет свободных мест, подтверждает, что эксперимент удачный.