Регина Тодоренко пожаловалась на «караван неприятностей»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем у себя и детей накануне 33-летия

Регина Тодоренко пожаловалась на «караван неприятностей»

Фото: www.globallookpress.com / Regina Todorenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая отметила — из-за навалившихся проблем праздник она может отметить в больнице. Но такого исхода вовсе не хочет!

Телеведущая Регина Тодоренко накануне 33-летия пожаловалась на навалившиеся проблемы. Теперь праздник под угрозой, поскольку высока вероятность встретить его в больнице.

Так, за последние несколько дней знаменитость столкнулась с тем, что ее задержали в аэропорту. Документы проверяли более двух часов. Все это время у нее было сцеженное грудное молоко, которое при неправильном хранении могло испортиться.

Помимо этого у младшего сына Мирослава появился конъюнктивит, а старший ребенок — Михаил — заболел отитом. Сама же Тодоренко столкнулась с лактостазом (застой молока в протоках молочных желез — Прим. ред.)

«Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала», — пожаловалась Тодоренко в своем блоге.

Знаменитость понадеялась, что в день рождения все неприятности отойдут в сторону. При этом, вероятней всего, муж Влад Топалов поможет жене не думать о проблемах. Артист не раз говорил о своей любви к ней и уверял, что всегда готов помогать во всем любимой супруге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыканта Ваню Дмитриенко обокрали на миллион рублей.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

4:32
Все совершают эти ошибки: что мешает новичку зарабатывать на маркетплейсе
4:20
Пять подсказок: как понять, что мужчина вами заинтересован
4:00
Устин Брусничные губы: почему 14 июня девушкам лучше не выходить из дома
3:59
Регина Тодоренко пожаловалась на «караван неприятностей»
3:55
Двигатель под защитой: как выбрать моторное масло для автомобиля
3:40
«Группа кровавых клоунов»: Захарова ответила Столтенбергу на слова о победе РФ

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео