«Даже метро не могу оплатить»: Ваню Дмитриенко обокрали на миллион рублей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Мошенники украли у певца Вани Дмитриенко миллион рублей

«Даже метро не могу оплатить»: Ваню Дмитриенко обокрали на миллион рублей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Музыкант, который в последние годы может себе позволить многое, будто вернулся в прошлое: оказался в центре мегаполиса без денег.

Певец Ваня Дмитриенко лишился миллиона рублей. Неприятный инцидент произошел, когда артист работал. Узнал о нем он только когда освободился. Захотел купить кофе, а денег на банковской карте не оказалось…

«Был на съемках, мне позвонили из банка и сказали, что мне блокируют карту из-за подозрительных транзакции. Любой бы человек подумал, что это развод. И я так подумал, тем более, что и работал еще при этом, поэтому просто скинул трубку», — поделился в социальной сети неприятностью Дмитриенко.

Уже стоя на кассе в заведении, он зашел в приложение банка и увидел, денег нет. Мошенники снимали деньги постепенно. Сначала чуть более полумиллиона рублей, потом несколько раз по сто тысяч рублей. В последний раз — двести тысяч рублей. В общей сумме Дмитринко обокрали на миллион рублей.

«И вот я в центре Москвы недалеко от своих съемок. Понимаю, что я просто не знаю, что мне делать, потому что у меня нет ни налички, ни карты. Я даже метро не могу себе оплатить», — вспомнил знаменитость.

Как он выкрутился из ситуации, рассказывать не стал. Но стоит отметить, что большими деньгами Дмитриенко стал распоряжаться лишь в последние годы. Тогда он стал популярным, на него посыпались различные предложения. С тех пор он усердно работает. В свои 17 лет он даже купил квартиру в Москве и машину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто обокрал сверка певицы Алсу.

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