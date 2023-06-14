Греф заявил о невозможности быстро перестроить экономику России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 676 0

При этом глава Сбербанка спрогнозировал рост российской экономики около 2%.

Греф заявил о невозможности быстро перестроить экономику России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Российскую экономику в сжатые сроки перестроить невозможно, да и в этом совершенно нет необходимости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить», — сказал он.

Также Греф добавил, что Россия и дальше будет оставаться экспортно ориентированной страной. Вместе с тем вопрос использования РФ потенциала внутреннего спроса, к примеру, освободившегося после ухода зарубежных компаний с рынка, остается открытым.

«Если эта политика будет развиваться, то мы будем иметь одновременно с разворотом экспорта с запада на восток все-таки стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг», — добавил он.

Кроме того, к концу текущего года Греф спрогнозировал рост российской экономики около 2%. А в течение двух лет она восстановится до прежних объемов и показателей своего развития.

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