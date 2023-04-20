Висят на хвосте: экономист назвал валюты, которые смогут заменить доллар и евро

Параллельно с этим национальная валюта Китая юань сможет укрепить свои позиции на мировом рынке.

На замену доллара и евро через 12-17 лет могут прийти цифровые активы, заявил экономист Алексей Улитенко. Такое мнение в беседе с URA.RU он выразил в связи с развитием криптовалюты и финансовых технологий.

«Возможно, в 2035—2040-х годах уже появятся иные цифровые активы, способные конкурировать с традиционными валютами и внести коррективы в текущие прогнозы. Значительную роль в изменении мировой валютной системы сыграет развитие криптовалют и новых финансовых технологий», — отметил Улитенко.

Вместе с тем эксперт добавил, что национальная валюта Китая будет продолжать укреплять свои позиции на мировом рынке. Согласно прогнозам экономистом, к 2040 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны составит порядка 40 триллионов долларов, а это на 15% выше ВВП США.

«Несмотря на то, что прогнозирование долгосрочных тенденций в мировой экономике является сложной задачей, валюты развивающихся стран, таких как китайская, имеют хорошие перспективы для укрепления своей позиции на мировом рынке в ближайшие десятилетия», — подытожил Улитенко.

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