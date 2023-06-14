ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на донецком направлении
Точный удар удалось нанести бойцам благодаря данным наводчиков из отдельного разведбата «Спарта».
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором дислоцировались украинские боевики. Об этом РИА Новости рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун».
Он уточнил, что сделать более точный удар помогли данные наводчиков из отдельного разведбата «Спарта».
«Разведчики „Спарты“ обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий имущество в ящиках. После чего под их (разведчиков) корректировку мы его уничтожили», — рассказывает военный.
Боец отметил, что с места, где стоял пикап, шел характерный черный дым. Это доказывает, что машина была уничтожена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления.
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