ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на донецком направлении

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором дислоцировались украинские боевики. Об этом РИА Новости рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун».

Он уточнил, что сделать более точный удар помогли данные наводчиков из отдельного разведбата «Спарта».

«Разведчики „Спарты“ обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий имущество в ящиках. После чего под их (разведчиков) корректировку мы его уничтожили», — рассказывает военный.

Боец отметил, что с места, где стоял пикап, шел характерный черный дым. Это доказывает, что машина была уничтожена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления.