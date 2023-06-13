«Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления

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Рита Миронова
Рита Миронова 678 0

NYT: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления

«Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление Украинский кризис

Украина заявляет о небольших достижениях в ходе наступательной операции. Так ли это на самом деле?

ВСУ несут тяжелые потери в ходе контрнаступления — как в живой силе, так и в военной технике. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

При этом Киев официально не раскрывает эти данные и опровергает наличие потерь. По мнению военных аналитиков, ВСУ потребуются недели или месяцы, чтобы хоть как-то оценить успех от операции, начатой на линии фронта в ДНР и Запорожской области.

«ВСУ, скорее всего, будут использовать пробные атаки и ложные маневры, при этом основная часть атакующих сил будет находиться в резерве, выискивая слабые места, а затем направляя свои силы в этом направлении», — говорится в материале.

9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.

24 февраля 2022 года Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский объявил о начале контрнаступлении ВСУ.

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