Джиган продолжает худеть под присмотром Самойловой: «Начинает пить соки, а не пивко»

Рэпер решил последовать совету жены и сел на детокс-диету. Результат всего за несколько дней его порадовал.

Блогер Оксана Самойлова поделилась результатами невероятного быстрого и заметного похудения своего мужа — рэпера Джигана. В своем блоге она опубликовала ролики с супругом, которые снимала на протяжении трех дней.

«Джиган в стадии активного похудения, садится на детокс. 5 июня: вес 113,4 килограмма, пузико 108 сантиметров, щеки — 59. С сегодняшнего дня начинает пить соки, а не пивко», — поделилась Самойлова.

После такой диеты популярный рэпер заметно преобразился. У него уменьшились щеки, ушли отеки и мешки под глазами. Оксана отметила, что большая разница видна даже по животу через футболку.

«8 июня: 112 килограммов, пузико 102 сантиметра, щеки — 56. Я думала, что он будет плакать, ходить злобным и голодным», — хвалится Самойлова успехами мужа.

Джиган воспользовался советом жены и похудел на несколько килограмм. Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Сам Джиган признал, что результат, действительно, неплохой. Он отметил, что смог продержаться на одних соках так и не съев даже лишнюю крошку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган делает все ради семейного счастья с Самойловой.

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