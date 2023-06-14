Ребенок погиб при пожаре на даче в Новосибирске

Одиннадцатилетний мальчик погиб при возгорании дачного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что пожар произошел на территории садового общества «Конструктор» в 7:52 (3:52 по московскому времени). К прибытию пожарных один из дачных домов был полностью охвачен огнем. Погасить его удалось за семь минут, несмотря на то, что тушение осложнялось из-за обрушившейся кровли.

Родители успели вынести из горящего дома четырехлетнего мальчика. Его госпитализировали в ожоговый центр. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре на столичном рынке «Садовод» пострадал один человек. Он отравился продуктами горения.