Ребенок погиб при пожаре на даче в Новосибирске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Еще один ребенок госпитализирован в ожоговый центр.

Ребенок погиб при пожаре на даче в Новосибирске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Одиннадцатилетний мальчик погиб при возгорании дачного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что пожар произошел на территории садового общества «Конструктор» в 7:52 (3:52 по московскому времени). К прибытию пожарных один из дачных домов был полностью охвачен огнем. Погасить его удалось за семь минут, несмотря на то, что тушение осложнялось из-за обрушившейся кровли.

Родители успели вынести из горящего дома четырехлетнего мальчика. Его госпитализировали в ожоговый центр. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре на столичном рынке «Садовод» пострадал один человек. Он отравился продуктами горения.

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