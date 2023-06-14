«Вся сине-черная»: Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве
Телеведущая Дана Борисова сделала подтяжку подбородка
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Телеведущая решила сделать себе подарок на день рождения и обратилась к пластическому хирургу. Но что пошло не так?
Телеведущая Дана Борисова решила сделать себе необычный подарок в честь дня рождения. По паспорту ей исполнилось 47 лет, однако внешне знаменитость выглядит моложе и старается эту молодость всячески поддерживать.
В интервью Woman.ru Борисова призналась, что сделала пластику лица, а именно — подтянула линию подбородка. После процедуры на нем остались синяки, а впереди телеведущую ждала масштабная вечеринка по случаю дня рождения.
«Только я могла таким образом подготовиться ко дню рождения. Я захотела сформировать шейно-подбородочный угол. Подарок себе сделала, и теперь от уха до уха я вся сине-черная. Думала, просто подтяжка будет, но мне сделали полноценную операцию, как пластику. Полчаса разбивали жир на подбородке», — рассказала она.
После подтяжки кожа знаменитости покрылась черными синяками.
Борисова уверена, что к знаменательному дню последствия пластики не пройдут, но прятать синяки не намерена. По ее мнению, это совсем не страшно выглядит, да и сама звезда не привыкла скрывать факты хирургических вмешательств.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Даны Борисовой покусала собака.
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