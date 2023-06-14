«Вся сине-черная»: Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве

|
Рита Миронова
Рита Миронова 60 0

Телеведущая Дана Борисова сделала подтяжку подбородка

«Вся сине-черная»: Дана Борисова призналась в хирургическом вмешательстве

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая решила сделать себе подарок на день рождения и обратилась к пластическому хирургу. Но что пошло не так?

Телеведущая Дана Борисова решила сделать себе необычный подарок в честь дня рождения. По паспорту ей исполнилось 47 лет, однако внешне знаменитость выглядит моложе и старается эту молодость всячески поддерживать.

В интервью Woman.ru Борисова призналась, что сделала пластику лица, а именно — подтянула линию подбородка. После процедуры на нем остались синяки, а впереди телеведущую ждала масштабная вечеринка по случаю дня рождения.

«Только я могла таким образом подготовиться ко дню рождения. Я захотела сформировать шейно-подбородочный угол. Подарок себе сделала, и теперь от уха до уха я вся сине-черная. Думала, просто подтяжка будет, но мне сделали полноценную операцию, как пластику. Полчаса разбивали жир на подбородке», — рассказала она.

После подтяжки кожа знаменитости покрылась черными синякамиПосле подтяжки кожа знаменитости покрылась черными синяками. Фото: Instagram* / danaborisova_official

Борисова уверена, что к знаменательному дню последствия пластики не пройдут, но прятать синяки не намерена. По ее мнению, это совсем не страшно выглядит, да и сама звезда не привыкла скрывать факты хирургических вмешательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Даны Борисовой покусала собака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

12:24
В Югре задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
12:09
Путин подписал указ о смене посла РФ в Азербайджане
12:07
Предвестники шторма: в небе над Кубанью появились редкие мамматусы
12:07
«Все хорошо»: Сокуров вышел на связь и рассказал о своей госпитализации
11:56
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
11:50
А вы заметили эти киноляпы? Что необычного нашли в фильме «Джентльмены удачи»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео