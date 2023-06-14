Джонни Депп раздаст детям полученные от Эмбер Херд деньги

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Рита Миронова
Рита Миронова 46 0

Джонни Депп отдаст в детские благотворительные фонды деньги, полученные от Эмбер Херд через суд

Джонни Депп раздаст детям полученные от Эмбер Херд деньги

Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER

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За окончание судебного процесса, который длился несколько лет, актрису обязали выплатить экс-супругу миллион долларов.

Голливудский актер Джонни Депп отдаст полученные в результате судебной тяжбы деньги от бывшей жены артистки Эмбер Херд на благотворительность. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным издания, речь идет о миллионе долларов, который он получил от экс-супруги в рамках досудебного урегулирования. Депп решил разделить сумму на части и отправить их в пять разных благотворительных детских фондов.

Пожертвования являются данью уважения героям жизни звезды — Полу Ньюману и Марлону Брандо. Именно они стояли у истоков двух выбранных актером благотворительных организаций.

Сумма, которую выделит знаменитость, пойдет на решение экологических и жилищных проблем, с которыми столкнулись несовершеннолетние.

В конце 2022 года Херд согласилась на урегулирование судебного спора о клевете с Деппом. За завершение процесса, который длился несколько лет, актрису обязали выплатить бывшему супругу один миллион долларов.

Примечательно, что после бойкота, который Голливуд объявил актеру из-за судебных разбирательств, публика затем встретила Деппа на премьере фильма семиминутными овациями на фестивале в Каннах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Депп похвалил дочь за съемки в сериале с «опасными» сценами.

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