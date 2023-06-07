«Все делает правильно»: Депп похвалил дочь за съемки в сериале с «опасными» сценами

Творчество девушки, правда, не оценили даже толерантные профессиональные критики.

Дочь голливудского актера Джонни Деппа заслужила похвалу отца за роль в новом сериале с очень откровенными сценами. Она не только обнажилась для съемок, но и, например, участвует в садо-мазохистских сценах.

Творчество не оценили даже толерантные критики: после премьеры в Каннах проект разнесли за чрезмерное обилие обнаженки. Однако отец Лили-Роуз Депп остался очень доволен — он считает, что та «все делает правильно», и гордится «успехами» дочки.

А в России обсуждают премьеру внучки Михаила Боярского. Латекс, выдающиеся формы и провокационные тексты — такой предстала 24-летняя Екатерина Боярская.

Известно, что родственники не разделяют ее увлечение. На какое-то время она даже прервала карьеру артистки.

Но вот теперь решила вернуться с новым альбом и клипом. Вряд ли легендарный дедушка снимет шляпу, если зайдет в соцсети, где внучка сейчас делится своим творчеством.