Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Гойтой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62 0

Беседа состоялась по инициативе малийской стороны. Что обсудили представители двух стран?

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Гойтой

Фото: www.globallookpress.com / Habib Kouyate

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В рамках беседы лидеры обсудили актуальную повестку, а также углубились в сферу двустороннего сотрудничества. Отмечается, что российская и малийская стороны проявили интерес к развитию торгово-экономических контактов, в частности, поставок республике пшеницы, топлива и удобрений.

В публикации Кремля уточняется, что диалог состоялся по инициативе малийской стороны. Гойта в рамках беседы выразил слова благодарности Путину за оказываемую гуманитарную помощь и помощь в сфере обеспечения безопасности. Станы подтвердили свою готовность продолжать укреплять дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил, что египетская сторона крайне заинтересована в работе над поиском или созданием альтернативной валюты для торговли.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.64
1.00 90.39
1.38
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

13:58
Голикова сообщила о снижении смертности от онкологии в России на 4,6%
13:50
Внук Шарля де Голля может посетить Крым
13:43
«Мы закончим»: Лукашенко о предпосылках к завершению конфликта на Украине
13:40
Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов
13:25
Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космоса
13:21
«Как бы ни старался»: Пушилин заявил о неудачах ВСУ при контрнаступлении

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео