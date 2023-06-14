Африканское государство давно выражало свое намерение стать членом союза.
Фото: www.globallookpress.com / Vishal Bhatnagar
Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом агентству ТАСС сообщил посол России в Каире Георгий Борисенко.
Как отметил дипломат, египетскую сторону сейчас крайне интересуют процессы, которыми занимаются в межгосударственном союзе. Он уточнил, что в БРИКС начали работать над переводом на альтернативные валюты для торговли.
«Будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — прокомментировал он.
Известно также, что страной — участницей БРИКС стремится стать Аргентина. Сейчас в объединении состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР. Следующий саммит союза запланирован на август 2023 года. Представителей стран — участниц в ЮАР примет президент Сирил Рамафоса.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к ЮАР с просьбой пустить его на саммит БРИКС.
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