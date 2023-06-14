«Какой Стамбул?» — Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию на переговорах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 368 0

Лукашенко заявил, что послал на хрен украинскую делегацию на переговорах

«Какой Стамбул?» — Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию на переговорах

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Тема:
Спецоперация

Белорусскому лидеру не понравилось, что в дела России и Украины влезли США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию, предлагающую провести переговоры в турецком Стамбуле. О своем резком ответе киевскому режиму он рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

По словам Лукашенко, глава Незалежной Владимир Зеленский после начала СВО предложил ему начать переговоры. На встрече присутствовал также главы ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что после начала переговорного процесса в Минске об этом узнали в США. После этого начались «трения», в ходе которых Киев призвал продолжить диалог в Стамбуле.

«Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем? Мы граничим с вами», — ответил им Лукашенко.

Лукашенко ранее рассказывал, что в марте 2022 года Россия была готова пойти на невыгодные для нее соглашения с Украиной для завершения конфликта. Однако проект документов оказался в мусорном ведре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко рассказал о планах Запада в отношении Белоруссии.

Тема:
Спецоперация
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