«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Воробьева на выборах главы Подмосковья

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

«Единая Россия»: Воробьев и еще несколько кандидатов выдвинуты на выборы главы Подмосковья

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Воробьева на выборах главы Подмосковья

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября.

Партия «Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева и еще двух человек на голосование по отбору кандидата на выборах главы Подмосковья. Об этом сообщает секретарь регионального отделения партии.

Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября, такое решение принято депутатами в ходе внеочередного 57 заседания Мособлдумы.

Пост губернатора Московской области занимает Андрей Воробьев с 10 сентября 2013 года. В ходе последних выборов 2018 года, которые прошли в единый день голосования, 9 сентября, Воробьев получил 62,52% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Подмосковья доложил Путину о достижениях.

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