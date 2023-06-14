Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста

В России могут повысить призывной возраст до 21 года. Сегодня, 14 июня, на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении такой законопроект.

Известно, что он предусматривает переходный период до 2026 года.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в сообщении.

Более того, внесены предложения повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет.

По итогу, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — граждане от 20 до 30 лет, в 2026 году — граждане от 21 до 30 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу в конце прошлого года. Он объяснил, что численность войск РФ необходимо довести до полутора миллиона человек, военнослужащих по контракту — до 695 тысяч. Тогда же он предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как комитет Госдумы поддержал поэтапное повышение призывного возраста.