Комитет Госдумы поддержал поэтапное повышение призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект повышения призывного возраста, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Соответствующая информация появилась в электронной базе нижней палаты.

Согласно проекту документа, переходный период продлится до 2026 года. Так, верхняя граница поднимется уже в следующем году, а нижняя будет повышаться постепенно. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет. При этом, несмотря на данные поправки, желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

К слову, изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу в конце прошлого года. Он объяснил, что численность войск РФ необходимо довести до полутора миллиона человек, военнослужащих по контракту — до 695 тысяч. Тогда же он предложил позволить россиянам по желанию поступать на контрактную военную службу или быть призванными с первого дня.

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