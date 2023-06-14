ФАС призвала компании увеличить объемы продаж бензина на бирже

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

На внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на Аи-92 и Аи-95. Служба продолжает следить за ситуацией в регионах.

ФАС призвала компании увеличить объемы продаж бензина на бирже

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Федеральная антимонопольная служба России адресовала девяти российским нефтяным компаниям письма, в которых призвала увеличить объемы продаж бензина на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве уточнили, что за минувшие пять месяцев продажи топлива на бирже снизились почти на 8%. Это поспособствовало тому, что на российском рынке возник спрос на бензины Аи-92 и Аи-95, из-за чего цены на нефтепродукт, в частности биржевые, ощутимо изменились.

ФАС предупредила, что может расценить непринятие мер нефтяными компаниями как нарушение закона «О защите конкуренции». В письме указано, что в отношении организаций может быть возбуждено антимонопольное дело. В будущем также планируется повысить норму продаж на бирже, вопрос прорабатывается.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что организация внимательно мониторит ситуацию с ценообразованием на рынке нефтепродуктов в розничном сегменте. Так, уже три региональные антимонопольные службы — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму — направили запросы местным компаниям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС проверит причины роста стоимости стройматериалов.

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