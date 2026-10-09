До 300 тысяч тонн в октябре: Россия досрочно возобновляет экспорт дизеля

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

Он подчеркнул, что ситуация никак не отобразится на внутреннем рынке.

Запрет на экспорт дизеля из России 2026 — новости

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Новак: Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков

Россия снимает ограничения на поставки дизеля за рубеж досрочно, раньше запланированных сроков, после достигнутых договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

«Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», — сказал он.

По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на американский и мировой рынки уже в октябре — планируется в этом месяце планируется экспортировать до 300 тысяч тонн.

Он также не исключил увеличения поставок энергоресурсов до конца года, однако это будет зависеть от того, когда нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) выйдут из ремонта.

Кроме того, Новак заявил, что начало поставок топлива за рубеж никак не повлияет на ситуацию внутри страны. Замглавы кабмина РФ подчеркнул, что российский рынок получит дизель в полном объеме.

Вице-премьер отметил, что Россия готова к дальнейшему взаимодействию с США по формированию «здорового энергорынка». Он также добавил, что Москва положительно отреагировала на действия Вашингтона по стабилизации глобального рынка и восстановлению торговли.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с поставками энергоресурсов. Российский лидер заявил о готовности России продавать нефть и ресурсы в США и на мировые рынки ради улучшения глобальной экономики.

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