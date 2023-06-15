Крупный пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Казани

В ходе тушения спасатели вызволили из огненной ловушки двух маломобильных человек.

В Казани спасали больше 140 человек. Все они жили в пятиэтажке, крыша которой полностью была объята пламенем. Все началось с пожара, разгоревшегося накануне в одной из квартир на последнем этаже, с которой огонь и перекинулся на кровлю.

Несколько десятков расчетов вылили на пламя все запасы воды. В настоящее время пожар ликвидирован. Людей, чьи квартиры пострадали сильнее всего, размещают в гостиницах.

Известно, что пожарные спасли из огненной ловушки двух маломобильных человек. По последним данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.