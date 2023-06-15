Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 127 0

В Хабаровске скончался чемпион РФ по хоккею, игрок ХК «Салават Юлаев» и «Амур» Дмитрий Тарасов

Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмену было 44 года.

Вчера скоропостижно скончался чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов. Он был в составе «Салавата Юлаева» и экс-капитан «Амура». Об этом сообщили официальные лица хоккейной команды.

«Коллектив хоккейного клуба „Амур“ и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Свою карьеру спортсмен начал в составе «СКА-Амура» в Суперлиге. Затем команду переименовали в «Амур», и Тарасов провел восемь сезонов в Хабаровске. За это время он смог выступить в девяти сезонах, получить звание капитана команды и набрать 112 очков за проведенные матчи.

После, в 2006 году он подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Находясь в этом клубе, он впервые стал чемпионом России.

Спустя пять лет хоккеист заключил с «Амуром» однолетнее соглашение и принял обязанности капитана команды. После того как он стал одним из лучших игроков команды, руководство клуба решило продлить соглашение еще на два года, а затем еще на два сезона. В 2017 году Тарасов завершил свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер отец хоккеиста Александра Овечкина.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

9:58
Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса
9:58
Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить
9:55
В Приморье подростки зверски убили собаку
9:42
Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
9:35
Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов
9:27
Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео