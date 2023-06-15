В результате обстрела Херсонской области погиб годовалый ребенок

В результате обстрела украинскими нацистами населенного пункта Днепряны в Херсонской области погиб годовалый ребенок. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на администрацию Новокаховского района.

Власти городского округа ранее рассказали, что одна из улиц поселка оказалась под минометным обстрелом со стороны ВСУ. Речь шла про улицу Межевича. Сообщалось о раненых и погибших.

В администрации уточнили, что атака киевского режима повлекла смерть ребенка. Ему был один год и четыре месяца. Во время обстрела он находился на придомовой территории.

Украинские боевики продолжают обстрелы Херсонской области даже после прорыва дамбы на Каховской ГЭС. Эвакуация мирных жителей из подтопленных в результате ЧС территорий происходит под обстрелами. Снаряды ВСУ прилетают также в пункты размещения вывезенных из затопленных районов людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС.