В Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 270 0

Сальдо: на восстановление Каховской ГЭС потребуется 200 миллиардов рублей

В Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация ПМЭФ 2023

Работы на гидроэлектростанции будут возможны лишь после завершения боевых действий, подчеркнули власти.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разрушенная ударом со стороны ВСУ Каховская ГЭС подлежит восстановлению, но на строительство потребуется порядка 200 миллиардов рублей. Об этом Сальдо рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, специалисты начнут проводить замеры после того как вода в районе выровняется. По оценкам, восстановление плотины гидроэлектростанции может занять полтора-два года, но приступить к ее воссозданию можно будет лишь после завершения боевых действий — под непрекращающимися обстрелами ВСУ работать нельзя.

«Восстановление ГЭС потребует порядка 200 миллиардов рублей», — поделился Сальдо.

Врио главы потопленного региона подчеркнул, что экологический ущерб, нанесенный в результате трагедии на Каховской ГЭС, не поддается оценкам.

По данным Сальдо, 17 человек числятся без вести пропавшими после ЧС. Еще 15 находятся в больницах.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.

Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС.

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