«Восемь лет без тебя»: Орлова опубликовала фото с Фриске в годовщину ее смерти

Певица сопроводила снимок с покойной напарницей по группе «Блестящие» подписью, полной скорби.

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала в личном блоге совместное фото с Жанной Фриске в восьмую годовщину со дня смерти исполнительницы.

«Восемь лет без тебя», — подписала кадр знаменитость.

На снимке подруги запечатлены обнимающимися — еще в начале творческого пути. Орлова — в черных брюках, белой куртке и топе, обнажающем часть груди и живота. Фриске одета более дерзко — обтягивающие черные кожаные штаны и куртка розового цвета, под которой скрывается корсет.

Орлова познакомилась с Фриске, когда та вошла в состав группы «Блестящие». Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Причиной смерти стала глиобластома — рак головного мозга.

Онкологическое заболевание у певицы выявили в 2013-м. Лечение привело к ремиссии, но затем рак вернулся и привел к летальному исходу.

Вплоть до самой смерти рядом с Фриске была ее лучшая подруга — Орлова. Они познакомились, когда Жанна вошла в состав группы «Блестящие». Девушки сразу же стали приятельницами — у них оказались общие ценности и одинаковые взгляды на жизнь.

В последующем Ольга стала крестной мамой для сына Жанны от Дмитрия Шепелева. Орлова продолжает общаться с родителями подруги и часто приезжает к ним в гости. Также она старается убедить отца мальчика разрешить ей видеться с крестником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орлова приютила собаку Фриске после смерти певицы.

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