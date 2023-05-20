Ольга Орлова приютила собаку Жанны Фриске после смерти певицы: «Немного прожил»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Ольга Орлова показала наследство, которое ей оставила подруга Жанна Фриске после смерти

Ольга Орлова приютила собаку Жанны Фриске после смерти певицы: «Немного прожил»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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С момента ухода из жизни артистки прошло уже восемь лет. Но воспоминания не дают покоя Орловой.

Телеведущая и певица Ольга Орлова погрузилась в воспоминания и показала публике «наследство», которое ей оставила близкая подруга Жанна Фриске. Певицы считали друг друга родственниками, Орлова до последних секунд жизни Фриске была рядом, поэтому и после ее ухода принимала участие, поддерживая родных и помогая им справиться с утратой.

Телеведущая опубликовала снимок, на котором сидит на диване в окружении трех собак. Одна из них, как рассказала артистка, был питомцем Фриске. В дом к Орловой животное попало после смерти подруги. Фото опубликовало издание Teleprogramma.pro.

«Это лабрадор Жанны, он совсем немного прожил после ее ухода», — рассказала Орлова.

Фриске не стало летом 2015 года в возрасте 40 лет. На протяжении последних нескольких лет она боролась с агрессивной формой рака — глиобластома. О болезни узнала вскоре после рождения сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.

После ее кончины разгорелась настоящая война между родными и отцом единственного наследника. Шепелев прекратил общение и стал держать сына в стороне. Родители певицы на протяжении всех этих лет не видят внука, его отец считает, что это правильное решение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Фриске показала, как выглядела ее сестра Жанна незадолго до смерти.

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