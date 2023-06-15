В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Кто из водителей спровоцировал опасную ситуацию, не уточняется.

В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Читайте нас в: Дзен Новости

Два автомобиля столкнулись на Внуковской улице в Санкт-Петербурге. Участниками дорожного происшествия стали водители Maybach и Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

Сообщается, что сотрудники войск национальной гвардии ефрейтор Леонид Протазанов и рядовой Дмитрий Честнейшин пришли на помощь пострадавшим в результате аварии. Точное число пострадавших не сообщается, однако известно, что ими были получены ушибы.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии перекрыли зону ДПТ, а также вызвали экстренные службы на метро происшествия.

Обстоятельства и причины столкновения не озвучиваются. Кто из водителей спровоцировал опасную ситуацию, также не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

16:04
НМГ и «Ростелеком» закрыли сделку по объединению видеосервисов
15:59
«Своих?» — Песков про цель ВСУ уничтожить максимальное количество мобилизованных
15:54
Песков заявил, что Подоляк вряд ли знает о начале контрнаступления ВСУ
15:48
«Бороться, но не запрещать»: что будет с электросамокатами в Москве
15:45
В Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina, есть пострадавшие
15:44
Банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля ФРП

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Быстрый эффект восстановления»: как «стереть» с лица десять лет
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео