Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы

В центре Москвы на Смоленском бульваре прямо во время движения загорелся автомобиль Lamborghini, владельцем которого является российский исполнитель и композитор, бывший лидер группы Male/Female Николас (настоящее имя — Николай Гришкин).

Машина задымилась на проезжей части, из-за чего в центре было затруднено движение и образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.

«Просто задымилась машина и все», — прокомментировал Николас источнику 5-tv.ru.

В настоящее время горение ликвидировано. На месте работают сотрудники полиции и пожарные.

Ранее 5-tv.ru писал, что элитный спорткар столкнулся с такси в Санкт-Петербурге.