Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы
В результате инцидента с элитной иномаркой было затруднено движение. Как случившееся прокомментировал сам исполнитель?
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
В центре Москвы на Смоленском бульваре прямо во время движения загорелся автомобиль Lamborghini, владельцем которого является российский исполнитель и композитор, бывший лидер группы Male/Female Николас (настоящее имя — Николай Гришкин).
Машина задымилась на проезжей части, из-за чего в центре было затруднено движение и образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.
«Просто задымилась машина и все», — прокомментировал Николас источнику 5-tv.ru.
В настоящее время горение ликвидировано. На месте работают сотрудники полиции и пожарные.
Ранее 5-tv.ru писал, что элитный спорткар столкнулся с такси в Санкт-Петербурге.
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