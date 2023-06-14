Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 83 0

В результате инцидента с элитной иномаркой было затруднено движение. Как случившееся прокомментировал сам исполнитель?

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В центре Москвы на Смоленском бульваре прямо во время движения загорелся автомобиль Lamborghini, владельцем которого является российский исполнитель и композитор, бывший лидер группы Male/Female Николас (настоящее имя — Николай Гришкин).

Машина задымилась на проезжей части, из-за чего в центре было затруднено движение и образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.

«Просто задымилась машина и все», — прокомментировал Николас источнику 5-tv.ru.

В настоящее время горение ликвидировано. На месте работают сотрудники полиции и пожарные.

Ранее 5-tv.ru писал, что элитный спорткар столкнулся с такси в Санкт-Петербурге.

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