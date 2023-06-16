Не дал выспаться: дочь певицы Славы показала трогательное видео с сыном

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Игорь Рязов
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Дочь певицы Слава показала трогательное видео с сыном

Фото, видео: Instagram* / sasha_morozova_who_is

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Александра Морозова призналась, что хотела еще немного поваляться на кровати. Но у двухмесячного крохи были свои планы.

Дочь певицы Славы — Александра Морозова — показала трогательное видео с пробуждением ее маленького сына Арсения. Ролик она опубликовала в личном блоге.

«Утро начинается с того, что мама еще часик поспала бы. Но не получится», — написала она.

На видео Александра лежит вместе с малышом на кровати. Арсений махает ручками и издает забавные звуки — будто играется с матерью.

Дочь Славы родила первенца 30 марта от супруга Андрея Дедова. До бракосочетания пара встречалась четыре года. Сама свадьба была скромной — по меркам российского шоу-бизнеса. После регистрации в ЗАГСе молодожены поехали в спа-салон и провели время вдвоем. Они объяснили, что сами на шикарное торжество еще не заработали, а брать деньги у родителей — не захотели.

Сейчас Александра Морозова часто рассказывает подписчикам о материнстве. Как сообщал 5-tv.ru, ранее она поделилась сложнейшим случаем в жизни наследника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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