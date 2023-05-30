«Пошла кровь»: дочь певицы Славы рассказала о сложнейшем случае в жизни маленького сына

|
Аделина Ким
Аделина Ким 26 0

Дочь певицы Славы рассказала, как у ее сына из пупка пошла кровь

«Пошла кровь»: дочь певицы Славы рассказала о сложнейшем случае в жизни маленького сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Большой шок также испытал новоиспеченный отец.

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самом сложном моменте за весь период материнства.

Это, как уточнила она, произошло в первые дни после родов. Тогда сильный шок испытал и новоиспеченный отец Арсения — все из-за того, что у ребенка пошла кровь из пупка.

«Была, помню, история, когда мы сильно понервничали — тогда мы с Андреем находились вместе, а у малыша еще пупочек не отвалился, и он как-то его ножками задел, и пошла кровь. Андрей устроил такую истерику, тут же позвонил нескольким знакомым врачам», — цитирует Морозову издание StarHit.

В целом одна из самых тяжелых задач для молодой матери — это вставать по ночам из-за криков малыша. Но сейчас звезда начинает привыкать к такому графику.

Исполнительница даже нашла закономерность, что ее сын всегда просыпается два раза за ночь. Привыкнув к новым обязанностям, Александра научилась спокойно переносить проблемы, связанные со здоровьем ребенка. У Морозовой также есть врач, который всегда на связи и готов ответить на все волнующие ее вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава после рождения внука решила взять перерыв в карьере.

+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.69
0.63 86.51
0.61
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

21:43
Несут большие потери: армия России уничтожила «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ
21:25
«Пошла кровь»: дочь певицы Славы рассказала о сложнейшем случае в жизни маленького сына
21:11
Более трети россиян не знает правил поведения в случае ЧС 
21:00
Улицы стали реками: штормовое предупреждение объявили в Крыму
20:51
«Могу все понять»: Светлана Пермякова готова простить измену
20:43
«Ударит по гражданам»: объявят ли в России всеобщую кредитную амнистию

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023