«Золотая» грудь: во сколько Анастасии Костенко обошлась пластическая операция

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

Увеличение груди обошлось Анастасии Костенко в два миллиона рублей

«Золотая» грудь: во сколько Анастасии Костенко обошлась пластическая операция

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Дорогостоящую процедуру оплатил супруг девушки Дмитрий Тарасов.

Операция по увеличении груди супруги футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — обошлась в два миллиона рублей. Об этом девушка заявила в интервью на YouTube-канале Алены Жигаловой.

Девушка призналась, что рассматривала многих специалистов. Однако единственный, кто смог ей понравиться, был доктор из клиники в Дубае. Пластический хирург запросил за свои услуги немаленькую сумму, однако девушку цена не смутила.

Костенко подчеркнула, что за операцию заплатил ее супруг. Хотя изначально Тарасов был против хирургического вмешательства.

«Хирург делает это очень естественно, красиво. Мне понравилось», — отметила Костенко.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко показала свою фигуру после пластики груди. Девушка опубликовала в личном блоге фото в полупрозрачном топе. На операцию девушка решилась после рождения третьего ребенка.

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