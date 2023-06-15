Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Ведущий «Дома-2» Беккужев: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым

Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая старалась держаться стойко на съемочной площадке, но ей не всегда это удавалось.

Певица и телеведущая Ольга Бузова крайне тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Такое заявление сделал ведущий «Дома-2» Антон Беккужев в интервью одного из YouTube-шоу.

По словам мужчины, даже во время конфликтов с мужем Бузова стараюсь сохранять хладнокровие во время съемочного процесса. Однако девушке с трудом удавалось скрывать все эмоции.

«Она очень трудно переживала ситуацию с разводом. В кадр выходила, видно, что у нее коленки трясутся, но с улыбкой на лице. Все равно нужно работать, нужно вести шоу. Она всегда на позитиве», — заявил Беккужев.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, но союз существовал недолго — в 2016 пара развелась. Телеведущая обвиняла футболиста в изменах. Он же утверждал, что та не хотела иметь детей.

Опасно для женщины: почему Ольга Бузова рискует остаться без детей

Ранее 5-tv.ru, с кем спит Ольга Бузова. Телеведущая большая фанатка мягких игрушек. Плюшевые звери рассажены по всей квартире телезвезды. С ними звезда и засыпает.

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