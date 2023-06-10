Шанс на беременность для Бузовой мал из-за графика работы и авиаперелетов

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 20 0

Диетолог Соломатина: напряженный график работы и авиаперелеты приводят к отечности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; личный архив Елены Соломатиной;5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Как образ жизни певицы может отразиться на ее женском здоровье и репродуктивной системе?

От вечного стресса, тяжелого дневного графика и перелетов женский организм может перестать выделять гормоны, необходимые для репродукции. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделала врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя ситуацию Ольги Бузовой.

Певицу заподозрили в беременности, однако она быстро развеяла слухи: из-за напряженного графика работы и частых перелетов ее тело просто отекает. Поклонники расстроились, ведь очень давно ждут наследников от любимой артистки.

Могут ли частые авиаперелеты сильно навредить здоровью? Или способствовать застою лимфы? Как это все может отразиться на женском здоровье и репродуктивной системе? По словам Соломатиной, перелеты действительно очень влияют на здоровье, поэтому у стюардесс пенсия начинается раньше, чем у женщин, выбравших другие профессии.

Помимо этого, напряженный график работы в совокупности с авиаперелетами приведет к еще большим отекам, и женщина попадет в замкнутый круг.

«Человек начинает смотреть на себя в зеркало, еще больше начинает нервничать, и все идет по другим органам. Организм перестает вырабатывать гормоны, которые способствуют репродуктивной функции», — заявила диетолог.

Таким образом, при подобных состояниях организм просто не в силах заботиться еще о ком-то, кроме себя. Вся энергия уходит на собственное выживание, поэтому выносить и прокормить ребенка такая женщина не сможет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец.

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