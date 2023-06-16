«Народный фронт» подвел итоги проекта «Все для Победы!» за год работы

Эфирная новость 25 0

Россияне из разных уголков страны приняли участие в сборе помощи для бойцов на передовой. За 12 месяцев удалось собрать около 7,5 миллиарда рублей.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта», военкоры и блогеры подвели итоги совместного проекта «Все для Победы!». За год удалось собрать почти 7,5 миллиарда рублей для бойцов на передовой. В этой акции участвовали люди со всей страны.

«Миллионам этих людей была предоставлена возможность быть сопричастными. Есть и предприниматели, которые какие-то крупные суммы вносят. Но большая часть вкладов — по 500, 1000 рублей. Когда пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен миллионов для крупных бизнесменов», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее, писал 5-tv.ru, Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки». В ней служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. Есть и большое число россиян.

Тема:
Спецоперация
16 июн
В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
16 июн
Нарушили режим тишины: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС
16 июн
Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
16 июн
Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
15 июн
Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
15 июн
«Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
15 июн
Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
15 июн
Генерал армии США заявил, что союзники Украины обучили уже 60 тысяч боевиков ВСУ
15 июн
Стало известно о госпитализации главы ГУР Украины Буданова после ранения
15 июн
Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами
+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по...

Последние новости

4:20
В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
4:10
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 июня
3:49
В Курске горит склад для хранения пуха — видео с места
3:34
Небесный властелин судеб: какому знаку с 17 июня 2023 Сатурн принесет неприятности
3:30
Рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами: «Почиваю на лаврах»
3:15
В нерушимом спокойствии: китайский совет дня на пятницу, 16 июня

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео