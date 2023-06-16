«Народный фронт» подвел итоги проекта «Все для Победы!» за год работы
Россияне из разных уголков страны приняли участие в сборе помощи для бойцов на передовой. За 12 месяцев удалось собрать около 7,5 миллиарда рублей.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv
В Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта», военкоры и блогеры подвели итоги совместного проекта «Все для Победы!». За год удалось собрать почти 7,5 миллиарда рублей для бойцов на передовой. В этой акции участвовали люди со всей страны.
«Миллионам этих людей была предоставлена возможность быть сопричастными. Есть и предприниматели, которые какие-то крупные суммы вносят. Но большая часть вкладов — по 500, 1000 рублей. Когда пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен миллионов для крупных бизнесменов», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее, писал 5-tv.ru, Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки». В ней служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. Есть и большое число россиян.
- 16 июн
- В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
- 16 июн
- Нарушили режим тишины: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС
- 16 июн
- Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
- 16 июн
- Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
- 15 июн
- Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
- 15 июн
- «Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
- 15 июн
- Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
- 15 июн
- Генерал армии США заявил, что союзники Украины обучили уже 60 тысяч боевиков ВСУ
- 15 июн
- Стало известно о госпитализации главы ГУР Украины Буданова после ранения
- 15 июн
- Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами
Читайте также
59%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?