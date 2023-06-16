«Народный фронт» подвел итоги проекта «Все для Победы!» за год работы

В Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта», военкоры и блогеры подвели итоги совместного проекта «Все для Победы!». За год удалось собрать почти 7,5 миллиарда рублей для бойцов на передовой. В этой акции участвовали люди со всей страны.

«Миллионам этих людей была предоставлена возможность быть сопричастными. Есть и предприниматели, которые какие-то крупные суммы вносят. Но большая часть вкладов — по 500, 1000 рублей. Когда пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен миллионов для крупных бизнесменов», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее, писал 5-tv.ru, Народный фронт продолжает сбор средств для добровольческой бригады «Волки». В ней служат добровольцы из Сербии, Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Франции. Есть и большое число россиян.