Иностранный сухогруз горит у берегов Приморья

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 52 0

Пострадали два человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy;Telegram / mchs_vdk; 5-tv.ru

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Сухогруз под иностранным флагом горит у берегов Приморского края. На борту 24 человека, двое пострадали. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«В акватории Японского моря, в 85 километрах южнее от города Находка, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — заявил замначальника ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Богдан Майборода.

Судно следовало из Китая в порт Восточный. К месту направлено поисково-спасательные судна. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС. По данным ведомства, пострадавшие эвакуированы и доставляются на берег.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал что два человека разбились на дельтаплане под Челябинском

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