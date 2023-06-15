Подарок привел к смерти: два человека разбились на дельтаплане под Челябинском

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 46 0

Два человека погибли в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Подарок привел к смерти: два человека разбились на дельтаплане под Челябинском

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

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Услугу по перелету оказывал нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате.

В поселке Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области произошло крушение мотодельтаплана. В результате происшествия погибли два человека: пассажир и пилот. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Погибшим было 38 и 36 лет. Полет на таком средстве передвижения один из них получил в подарок на день рождения. Однако развлечение закончилось трагедией. Как выяснилось позже, услугу оказывал нелегальный перевозчик на самодельном мотодельтаплане.

Сейчас Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Комсомольске-на-Амуре в результате падения мотодельтаплана погиб пилот.

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