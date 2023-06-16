«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Читатели Daily Mail осудили украинских беженцев за нежелание учить русский язык

«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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По мнению местных жителей, приезжие люди должны задуматься о том, что чужая страна им дает.

Жители Великобритании высмеяли беженцев с Украины, которые жалуются, что их детей в Англии заставляют учить русский язык. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению британцев, мигранты должны быть благодарны хотя бы за то, что им вообще дают образование в чужой стране.

«Даже Зеленский свободно говорил по-русски, пока не решил расколоть страну!» — пишет один из читателей газеты.

Некоторые даже посмеялись над тем, что глава Украины вообще до сих учит украинский язык.

«С 2014 года людям в большинстве русскоязычных областей Украины против их воли навязывают украинский язык в школах и общественной жизни», — о таком напомнил еще один читатель издания.

Жители туманного Альбиона также добавили, что всем, кто приезжает в их страну, стоит поменьше требовать.

«Они такие неблагодарные и требовательные», — резюмировали в дискуссии.

До этого стало известно о том, как мечты украинских беженцев, которые уехали в Великобританию в надежде на программу «Дома для Украины», рухнули из-за некомпетентности чиновников и бюрократического ада. Вообще, с проблемами украинские беженцы сталкиваются и в странах Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинских беженцев выселяют из отелей Кипра перед летним сезоном.

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«Неблагодарные»: британцы жестко ответили украинским беженцам

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