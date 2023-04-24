Украинских беженцев выселят из отелей Кипра перед летним сезоном

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Алексей Панков
Алексей Панков 31

AlphaNews: три тысячи украинских беженцев выселят из отелей на Кипре перед летним сезоном

Украинских беженцев выселят из отелей Кипра перед летним сезоном

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Какую альтернативу предложат людям и предложат ли вообще?

Власти Кипра намерены выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей в преддверии летнего сезона. Такой новостью поделилось издание AlphaNews. Сообщается, что люди должны найти другое жилье до 31 мая.

Выехав из отелей, украинцы могут обратиться в Службу социального обеспечения и подать заявление на получение субсидии на оплату квартиры. Кроме того, власти Кипра проинформировали беженцев об их праве направить запрос в службы занятости для получения работы.

Отели, которые продолжат принимать украинцев после 1 июня, определятся по результатам тендера министерства туризма республики.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницы Великобритании ненавидят украинок, потому что из беженок эти девушки превратились в разлучниц. Как только те вселялись в дома иностранцев, то начинали соблазнять главу семейства.

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