Украинских беженцев выселят из отелей Кипра перед летним сезоном
AlphaNews: три тысячи украинских беженцев выселят из отелей на Кипре перед летним сезоном
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
Какую альтернативу предложат людям и предложат ли вообще?
Власти Кипра намерены выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей в преддверии летнего сезона. Такой новостью поделилось издание AlphaNews. Сообщается, что люди должны найти другое жилье до 31 мая.
Выехав из отелей, украинцы могут обратиться в Службу социального обеспечения и подать заявление на получение субсидии на оплату квартиры. Кроме того, власти Кипра проинформировали беженцев об их праве направить запрос в службы занятости для получения работы.
Отели, которые продолжат принимать украинцев после 1 июня, определятся по результатам тендера министерства туризма республики.
Россия готовится принимать беженцев из Прибалтики
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницы Великобритании ненавидят украинок, потому что из беженок эти девушки превратились в разлучниц. Как только те вселялись в дома иностранцев, то начинали соблазнять главу семейства.
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