Российские беженцы на Олимпиаде: смогут ли атлеты принять новые условия

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Матыцин: возможное участие россиян в ОИ-2024 в статусе беженцев разрушит систему спорта

Российские беженцы на Олимпиаде: смогут ли атлеты принять новые условия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Насколько такое предложение МОК соотносится с правами человека?

Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал вероятность допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в статусе беженцев. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, необходимо оценить, насколько такое предложение Международного олимпийского комитета (МОК) соотносится с правами человека.

Идею организации подкинул ее коллега из Польши Камиль Бортничук. Очевидно другое — Запад окончательно потерял связь с реальностью в попытках унизить Россию.

«Если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — сказал Матыцин.

До этого стало известно о том, что МОК решил допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев, но при соблюдении нескольких условий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле осудили недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

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