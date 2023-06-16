Российские беженцы на Олимпиаде: смогут ли атлеты принять новые условия

Насколько такое предложение МОК соотносится с правами человека?

Министр спорта Олег Матыцин раскритиковал вероятность допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в статусе беженцев. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, необходимо оценить, насколько такое предложение Международного олимпийского комитета (МОК) соотносится с правами человека.

Идею организации подкинул ее коллега из Польши Камиль Бортничук. Очевидно другое — Запад окончательно потерял связь с реальностью в попытках унизить Россию.

«Если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — сказал Матыцин.

До этого стало известно о том, что МОК решил допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев, но при соблюдении нескольких условий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле осудили недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.