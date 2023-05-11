В Кремле осудили недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва негативно оценивает недопуск фехтовальщиков из России к международным соревнованиям. Официальный представитель Кремля считает, что спортсмены не должны быть лишены права отстаивать честь своей страны из-за политических препятствий.

«Считаем неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в международных соревнованиях», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что спорт должен оставаться вне политики, чтобы атлеты могли защищать не только свою спортивную честь, но и честь всей страны. В этой связи Кремль не согласен с решением международной федерации фехтования.

Ранее 5-tv. ru писал, что МОК вновь изменил правила допуска россиян на международные соревнования.