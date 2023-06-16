«Приносят извне»: Путин заявил, что у ВСУ скоро закончится своя техника

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Путин: ВСУ воюют с помощью техники извне и долго воевать у них так не получится

«Приносят извне»: Путин заявил, что у ВСУ скоро закончится своя техника

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2023

Украинские запасы истощаются, и надеяться на Запад тоже не приходится — ВС РФ успешно избавляется от «поставок» киевскому режиму извне.

Украина истощила запасы своей техники в ходе социальной военной операции и скоро будет вести боевые действия лишь с помощью чужой. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин и добавил, что так противность ВС РФ у украинской стороны долго не получится.

«Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается», — прокомментировал он в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Примечательно, что Вооруженные силы РФ успешно ликвидируют не только украинскую технику, но и поставленную Западом. В сводках Минобороны последнее время значатся все больше единиц уничтоженной на украинском театре боевых действий техники.

Путин ранее подтвердил начало украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ активизировались 4 июня. Он отметил, что после старта наступательных действий потери ВСУ увеличились. Армия Незалежной потеряла минимум 160 танков и 360 бронемашин, что составляет 25-30% от общего числа поставленной Западом техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО подтвердил потери западной техники на Украине.

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