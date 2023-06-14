Генсек НАТО Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сообщения об потерях западной техники на украинском театре боевых действий. Европейский политик отметил, что они были вполне ожидаемы.

Между тем Альянс ожидает доклада главы украинского Минобороны Алексея Резникова. Тот якобы 15 июня должен огласить полную сводку и рассказать об утраченных единицах техники.

«Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — прокомментировал он в ходе пресс-конференции.

По словам Столтенберга, потери ожидаемы из-за большого контрнаступления.

Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ ликвидировали большое число немецких танков Leopard и практически все бронированные пехотные машины производства США Bradley, которые были переданы в арсенал ВСУ. В сводках Минобороны РФ последние дни значились единицы уничтоженной украинской техники.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска активизировали наступательные действия и начали анонсируемую операцию 4 июня. Президент отметил, что ВС РФ активно отбивают атаки противника и не дают ему осуществить задуманное ни на одном из участников в зоне СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи.