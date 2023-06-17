«Волос на одну драку!» — Филипп Киркоров может остаться без шевелюры

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 54 0

Стилист Александр Данилов: Филипп Киркоров может остаться без волос из-за использования спрей-краски

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В погоне за красотой и молодостью российский шоумен часто обращается к помощи пластических хирургов.

Филипп Киркоров может остаться без волос. Об этом рассказал звездный стилист Александр Данилов на национальной премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold, которая прошла в театре «Градский Холл».

По признанию стилиста, король российской эстрады красит волосы специальной спрей-краской, которая обладает временным эффектом окрашивания.

«Это можно увидеть в социальных сетях. После концерта на утро он выставляет фотографии, и цвет волос совершенно другой», — эксклюзивно поделился Данилов с корреспондентом 5-tv.ru.

Как объяснил стилист, певец не прибегает к привычному для многих окрашиванию из-за того, что волосы могут просто-напросто отвалиться.

«Там волос-то на одну драку!» — считает Данилов.

Король российской эстрады тщательно сделит за своим внешним видом и в свои 56 лет перенес уже не одну пластическую операцию. Певцу с помощью хиругического вмешательства подтянули кожу лица, а также артист избавился от лишнего жира благодаря липосакции и даже сделал себе пресс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров снова обратился к пластическому хирургу за изменениями.

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