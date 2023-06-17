Пять человек пострадали в ДТП с дорожным катком в Новосибирске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы.

Пять человек пострадали в ДТП с дорожным катком в Новосибирске

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Новосибирске произошло столкновения легковой машины и дорожного катка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Пострадали пять человек, водитель и пассажиры (двое мужчин 2002 и 2007 годов рождения, две девушки 2003 и 2009 годов рождения) автомобиля ВАЗ-2110», — говорится в сообщении.

С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Трое после осмотра были отпущены домой.

Авария произошла в пять утра (час ночи по московскому времени) в Ленинском районе Новосибирска. Каток двигался в попутном направлении с легковым автомобилем, а затем врезался в него.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Санкт-Петербурге столкнулись Maybach и Lada Kalina.

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Пять человек пострадали в ДТП с дорожным катком в Новосибирске

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