Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Рогов: специалисты МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты российских военных

Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему инспекторы вместо реальной работы, занимаются разведкой?

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попытались заснять на фотоаппараты блокпосты ВС России на Запорожской АЭС. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, им это не удалось, так как там работала система подавления интернет-сигнала.

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ», — сказал Рогов.

Также он добавил, что их вежливо, но настойчиво попросили удалить фотографии. По мнению Рогова, странно, что инспекторов не волнует ситуация на атомной станции или разрушения на Каховской ГЭС. Вместо того, чтобы обеспокоиться действиями Вооруженных сил Украины, они заняты только иностранной разведкой.

На днях делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
Сечин предрек банкам в США новую волну банкротств
13:43
«Не могу»: Ольге Орловой нечем кормить новорожденную дочь
13:38
«У меня нет возраста!» — 59-летний Зверев объяснил свою вечную молодость магией
13:30
Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС
13:22
Андрей Разин посвятил песню памяти Юрию Шатунову: «Самая тяжелая из 227»
13:14
«У них ничего не получается»: бойцы «Пятнашки» о безуспешных попытках ВСУ

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Сальдо: Путин уверенно и достойно ответил на провокационные вопросы на ПМЭФ
Жизнь после рака: иллюзионист Сафронов рассказал о состоянии своего здоровья
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео