Нарушили режим тишины: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС
ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС
Фото: SERGEI ILNITSKY/ ТАСС
Представителям международной организации пришлось укрыться от обстрела. Чем все закончилось?
Украинские боевики нарушили режим тишины и открыли огонь в то время, когда миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси покидала Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора Росэнергоатом Ренат Карчаа.
«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал он ТАСС.
Карчаа добавил, что пострадавших нет. По его данным, Гросси уже находится в городе Запорожье.
Киевский режим обещал сохранять режим тишины до 18 часов вечера по московскому времени, однако обещание свое в очередной раз нарушил.
Делегация МГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС накануне. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Предстваители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.
Ранее, писал 5-tv.ru, Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС. К каким выводам он пришел?
- 16 июн
- В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
- 16 июн
- «Народный фронт» подвел итоги проекта «Все для Победы!» за год работы
- 16 июн
- Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
- 16 июн
- Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
- 15 июн
- Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
- 15 июн
- «Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
- 15 июн
- Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
- 15 июн
- Генерал армии США заявил, что союзники Украины обучили уже 60 тысяч боевиков ВСУ
- 15 июн
- Стало известно о госпитализации главы ГУР Украины Буданова после ранения
- 15 июн
- Шойгу назвал слухами сообщения о том, что СВО ударила по сотрудничеству с другими странами
Читайте также
59%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?