Нарушили режим тишины: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС

Представителям международной организации пришлось укрыться от обстрела. Чем все закончилось?

Украинские боевики нарушили режим тишины и открыли огонь в то время, когда миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси покидала Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора Росэнергоатом Ренат Карчаа.

«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал он ТАСС.

Карчаа добавил, что пострадавших нет. По его данным, Гросси уже находится в городе Запорожье.

Киевский режим обещал сохранять режим тишины до 18 часов вечера по московскому времени, однако обещание свое в очередной раз нарушил.

Делегация МГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС накануне. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Предстваители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС. К каким выводам он пришел?